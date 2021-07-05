Acun Ilıcalı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Peşini Bırakmıyor! Türkiye'den Aldığı Gibi Dominik'e Götürdü! Survivor'a Mı Katılacak? Milyonlar Şok İçerisinde...

Gülseren Budayıcıoğlu ve Cemre Solmaz, Merve Aydın gibi pek çok Tik Tok fenomeni ile fotoğraf çekilerek paylaşan Acun Ilıcalı akıllara yeni bir projenin gelip gelmediği getirdi. Gülseren Budayıcıoğlu ile Acun Ilıcalı’nın fotoğrafını gören pek çok takipçi ‘’Abi onu da mı Survivor’a götürüyorsun?’’ şeklinde tiye aldı.

TV8 kanalında yapmış olduğu tüm program ve dizileri ile oldukça tutulan, bilinen ve beğenilen Acun Ilıcalı Survivor’da bu sene istediği başarıyı elde edemedi. Gelecek sene Survivor All Star düzenleyecek olan Acun Ilıcalı’nın yarışma için belirleyeceği isimler çok merak edildi.



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