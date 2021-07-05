Acun Ilıcalı Gülseren Budayıcıoğlu'nun Peşini Bırakmıyor! Türkiye'den Aldığı Gibi Dominik'e Götürdü! Survivor'a Mı Katılacak? Milyonlar Şok İçerisinde...
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı kanalına parmağı değen kimseyi yanından ayırmıyor. TV8 kanalında Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda dizilerinin senaryo yazarı olan Gülseren Budayıcıoğlu Acun Ilıcalı’nın yanında görüntülendi. Görenler yeni bir iş birliği mi geliyor? Yoksa bu bir sahip çıkma mı? Dedi.
Gülseren Budayıcıoğlu ve Cemre Solmaz, Merve Aydın gibi pek çok Tik Tok fenomeni ile fotoğraf çekilerek paylaşan Acun Ilıcalı akıllara yeni bir projenin gelip gelmediği getirdi. Gülseren Budayıcıoğlu ile Acun Ilıcalı’nın fotoğrafını gören pek çok takipçi ‘’Abi onu da mı Survivor’a götürüyorsun?’’ şeklinde tiye aldı.
TV8 kanalında yapmış olduğu tüm program ve dizileri ile oldukça tutulan, bilinen ve beğenilen Acun Ilıcalı Survivor’da bu sene istediği başarıyı elde edemedi. Gelecek sene Survivor All Star düzenleyecek olan Acun Ilıcalı’nın yarışma için belirleyeceği isimler çok merak edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.