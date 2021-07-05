Ünlü oyuncu aradığı aşkı buldu!! Farah Zeynep Abdullah sevgilisi kimdir? Efe Çelik kim? Dj Artz kim?
Farah Zeynep Abdullah, aradığı mutluluğu buldu. Yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşadığını duyurdu.
Farah Zeynep Abdullah, aradığı mutluluğu buldu. Yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşadığını duyurdu.
Bir dönem Ahmet Rıfat Şungar ve Doğu Demirkol gibi isimlerle aşk yaşayan Farah Zeynep Abdullah, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşıyor.
AŞKINI İLAN ETTİ
31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, sevgilisinin elini tuttuğu bu fotoğrafı 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, aşkını ilan etti. Takipçileri, ünlü oyuncuya, "Mutluluklar" mesajları yağdırdı.
SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMAMIŞTI
Abdullah, geçtiğimiz günlerde köpeklerinin kavgasını ayırırken sakatlandığını duyurmuştu. Sağ el serçeparmağı kırılan ve başparmak tırnağı çıkan Zeynep Abdullah, Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu.
Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Eylül'le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçe parmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar…" ifadelerini kullanmıştı. Müzisyen DJ Artz, Abdullah'ı hastanede yalnız bırakmamıştı.
05 Tem 2021 - 21:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.