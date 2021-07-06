Müge Anlı'dan Acun Ilıcalı'ya Titreten Darbe! Ne Yapsa da Olmadı! Parayı Değil Vefayı Seçti! Ücretli Olacak Deniyordu...

Acun Ilıcalı ile Müge Anlı arasında yapılan görüşmeden dev medya patronuna titreten darbe geldi... Ne yapsa da başaramayan Acun Ilıcalı, kaderine maruz kaldı… Exxen platformunda ücretli olarak izlenecek iddiaları yer alan Müge Anlı için şoke eden haber geldi… İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

Uzun zamandır konuşulan Exxen – Müge Anlı transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının reyting rekorları kırmasının ardından on iki yıldır ATV programında yayın yapan Müge Anlı için seçim vaktiydi. Kanalında mutlu olduğunu dile getiren Müge Anlı, Exxen iddiaları için de canlı yayında açıklama yaptı. Transfer iddiaları ile ilgili konuşan başarılı araştırmacı gazeteci tüm iddialara son verdi.



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