Müge Anlı'dan Acun Ilıcalı'ya Titreten Darbe! Ne Yapsa da Olmadı! Parayı Değil Vefayı Seçti! Ücretli Olacak Deniyordu...
Son zamanlarda gündemi epey bir meşgul eden Müge Anlı Exxen transferi gündeme bomba gibi düşmüştü. Müge Anlı bugün ki yayınında herkesin merak ettiği sorunun yanıtını verdi.
Acun Ilıcalı ile Müge Anlı arasında yapılan görüşmeden dev medya patronuna titreten darbe geldi... Ne yapsa da başaramayan Acun Ilıcalı, kaderine maruz kaldı… Exxen platformunda ücretli olarak izlenecek iddiaları yer alan Müge Anlı için şoke eden haber geldi… İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…
Uzun zamandır konuşulan Exxen – Müge Anlı transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının reyting rekorları kırmasının ardından on iki yıldır ATV programında yayın yapan Müge Anlı için seçim vaktiydi. Kanalında mutlu olduğunu dile getiren Müge Anlı, Exxen iddiaları için de canlı yayında açıklama yaptı. Transfer iddiaları ile ilgili konuşan başarılı araştırmacı gazeteci tüm iddialara son verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.