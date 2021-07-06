Survivor Ayşe Mini Etekten Vazgeçmiyor! Kalça Dekoltesiyle Ağızları Açık Bıraktı, Yaktı Tutuşturdu! Sosyal Medya Ayaklandı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına son vermişti. İsmail Balaban’ın şampiyon olduğu yarışmada; Ayşe Yüksel işse 3. Olmuştu. Kadın yarışmacılar arasında gelmiş geçmiş en çok oyun kazanan isim olarak kayıtlara geçene başarılı yarışmacı, geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Cemal Can Canseven’den bile daha fazla oyun kazanmıştı.
Survivor bitimiyle birlikte normal hayatına dönene Ayşe, şimdilerde Dora ve Poyraz gibi Survivor’da çok yakın olduğu isimlerle zamanını geçiriyor. Özellikle Dora ile neredeyse her gün bir araya gelerek sevenlerini şaşırtıyor. Kısa bir süre önce memleketi Düzce’den ayrılarak İstanbul’a gelen başarılı yarışmacı, verdiği pozlarla akılları başlardan aldı.
Kısa bir süre öncede mini etekli bir paylaşım yapan Survivor Ayşe, binlerce beğeni almıştı ki, yeniden bir minili paylaşım yaptı. Fiziğinin düzgünlüğünü ultra mini eteğiyle gösteren Ayşe, adeta kalça dekoltesiyle şov yaptı. Ağızları açık bırakan Survivor Ayşe, hayranlarının şok olmasına neden oldu. Peki, Ayşe Yüksel nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.