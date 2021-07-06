Survivor Ayşe Mini Etekten Vazgeçmiyor! Kalça Dekoltesiyle Ağızları Açık Bıraktı, Yaktı Tutuşturdu! Sosyal Medya Ayaklandı!

Survivor bitimiyle birlikte normal hayatına dönene Ayşe, şimdilerde Dora ve Poyraz gibi Survivor’da çok yakın olduğu isimlerle zamanını geçiriyor. Özellikle Dora ile neredeyse her gün bir araya gelerek sevenlerini şaşırtıyor. Kısa bir süre önce memleketi Düzce’den ayrılarak İstanbul’a gelen başarılı yarışmacı, verdiği pozlarla akılları başlardan aldı.

Kısa bir süre öncede mini etekli bir paylaşım yapan Survivor Ayşe, binlerce beğeni almıştı ki, yeniden bir minili paylaşım yaptı. Fiziğinin düzgünlüğünü ultra mini eteğiyle gösteren Ayşe, adeta kalça dekoltesiyle şov yaptı. Ağızları açık bırakan Survivor Ayşe, hayranlarının şok olmasına neden oldu. Peki, Ayşe Yüksel nasıl bir paylaşım yaptı?



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