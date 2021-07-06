- 06 Tem 2021 - 13:57 G: 06 Tem 2021 - 14:03

Sen Çal Kapımı Dizisinden Hande Erçel ve Kerem Bürsin “Kovuldu” Artık Yaptıkları Sınırları Aştı, Bu Yaptıkları Son Nokta Oldu! Sosyal Medya Karıştı!

FOX TV ekranlarının ne sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin büyük bir sorun çıkarttı. Sık sık yaptıkları şakalara bir yenisini ekleyen ikili bu sefer sosyal medya kullanıcılarının iddialarına göre sınırları aştı! Birçok kişi ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in Sen Çal Kapımı dizisinden kovulduğunu bile iddia etti. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi önemli iki ismin yer aldığı dizi geçtiğimiz yaza damgasını vurmuştu. Eylül ayının girişiyle birlikte ise sezon dizileri başlamış ve reytingleri düşmüştü. Sezon finaline doğru artık reytinglerde ilk 10’a bile giremeyen dizi, final iddialarını güçlendirmişti.

Final yapması beklenen dizinin sezon finali yapmasının en büyük sebebi ise sosyal medyada büyük bir etki alması ve yabancı ülkelere satış yapmasından kaynaklanmıştı. İkili Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finaliyle Maldivler’e tatile gitmiş ve baş başa vakit geçirmişlerdi. Kısa bir süre önce ise sette çekimler başladı ve ikili yeniden diziye odaklandı. Peki, sette neler oldu?

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06 Tem 2021 - 13:57 Ankara- Yaşam

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