Sen Çal Kapımı Dizisinden Hande Erçel ve Kerem Bürsin “Kovuldu” Artık Yaptıkları Sınırları Aştı, Bu Yaptıkları Son Nokta Oldu! Sosyal Medya Karıştı!

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin gibi önemli iki ismin yer aldığı dizi geçtiğimiz yaza damgasını vurmuştu. Eylül ayının girişiyle birlikte ise sezon dizileri başlamış ve reytingleri düşmüştü. Sezon finaline doğru artık reytinglerde ilk 10’a bile giremeyen dizi, final iddialarını güçlendirmişti.

Final yapması beklenen dizinin sezon finali yapmasının en büyük sebebi ise sosyal medyada büyük bir etki alması ve yabancı ülkelere satış yapmasından kaynaklanmıştı. İkili Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finaliyle Maldivler’e tatile gitmiş ve baş başa vakit geçirmişlerdi. Kısa bir süre önce ise sette çekimler başladı ve ikili yeniden diziye odaklandı. Peki, sette neler oldu?



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