Defne Samyeli'nin Kızı Mayosiyle Yürekleri Hoplattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Yok Böyle Bir Şey...
Defne Samyeli'nin kızları magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Özellikle Samyeli'nin kızlarından Deren Talu yaptığı Instagram paylaşımları ile nefes kesmeye devam ediyor.
Defne Samyeli'nin kendisi gibi kızlarının da fiziği birçok kişiye taş çıkartıyor. Özellikle yaz ayları paylaştıkları fotoğraflar ile gündemden asla düşmeyen Samyeli ailesinin kızları oldukça ilgi çekiyor.
Son olarak Deren Talu'nun Instagram'da paylaştığı mayolu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Kusursuz fiziği ile herkesin dikkatlerini üzerine çeken Deren Talu; bikinili ve mayolu halleri ile herkesi etkilemeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.