Defne Samyeli'nin Kızı Mayosiyle Yürekleri Hoplattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Yok Böyle Bir Şey...

Defne Samyeli'nin kendisi gibi kızlarının da fiziği birçok kişiye taş çıkartıyor. Özellikle yaz ayları paylaştıkları fotoğraflar ile gündemden asla düşmeyen Samyeli ailesinin kızları oldukça ilgi çekiyor.

Son olarak Deren Talu'nun Instagram'da paylaştığı mayolu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Kusursuz fiziği ile herkesin dikkatlerini üzerine çeken Deren Talu; bikinili ve mayolu halleri ile herkesi etkilemeye devam ediyor.



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