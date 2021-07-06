Bahar Candan'dan Olay Açıklamalar! Hem Hamile Olduğunu Hem de Bakire Olduğunu Açıkladı! Şok Olay Gündeme Bomba Gibi Düştü!

Bahar Candan bugün yaptığı açıklama ile birlikte ise şok bir olaya imza attı. Şımarık kız olarak adlandırılan Bahar Candan öyle şeyler söyledi ki herkesin ağzı açık kaldı. Fotoşop yaparak da gündeme çok sık gelen Bahar Candan, genç yaşında bir avukat.

Avukat kimliğini pek kullanmayan Bahar Candan, sosyal medya fenomeni olarak anılmak istiyor. Öyle olacak ki genç kız Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yeri göğü oynattı. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..