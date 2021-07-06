Bahar Candan'dan Olay Açıklamalar! Hem Hamile Olduğunu Hem de Bakire Olduğunu Açıkladı! Şok Olay Gündeme Bomba Gibi Düştü!
İşte Benim Stilim yarışmasında kız kardeşi Nihal Candan'ın ardından yarışan Bahar Candan, konuşması ve hareketleri ile sosyal medya fenomenleri arasında kendine yer bulmuştu.
Bahar Candan bugün yaptığı açıklama ile birlikte ise şok bir olaya imza attı. Şımarık kız olarak adlandırılan Bahar Candan öyle şeyler söyledi ki herkesin ağzı açık kaldı. Fotoşop yaparak da gündeme çok sık gelen Bahar Candan, genç yaşında bir avukat.
Avukat kimliğini pek kullanmayan Bahar Candan, sosyal medya fenomeni olarak anılmak istiyor. Öyle olacak ki genç kız Instagram hesabından yaptığı açıklama ile yeri göğü oynattı. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor..
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.