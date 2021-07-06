Survivor’da Ayşe – Aleyna Vakası Yeniden Yaşandı! Tam 1 Yıl Sonra Kararlarını Verdiler! Birbirlerinin Yüzünü Bile Görmek İstemiyorlardı…

Sercan’ın en yakınlarından olan başarılı isim katılmış olduğu bir programda “Ben Nisa’yı istesem ezerim” sözlerini dile getirmişti. Yarışmadan ayrıldıktan sonra birbirlerini takip etmeyen iki isim, birbirlerine göndermeli paylaşımlarda yapmışlardı.

Aycan Yanaç, Nisa Bölükbaşı hakkında; “Ben Nisa'yı kıskanmıyorum o da beni kıskanmıyordur. Nisa'yı yükseltmek için beni eziyorlar. Ben Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. Ben o olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar Sercan'ı sapık gibi bir hale getiriyorlar. Ben mesela utanırım. Ben eğer çocukluk yapsam Nisa'yı ezerim” sözlerini dile getirmişti. Peki, şimdi neler oluyor?



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