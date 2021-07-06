Survivor’da Ayşe – Aleyna Vakası Yeniden Yaşandı! Tam 1 Yıl Sonra Kararlarını Verdiler! Birbirlerinin Yüzünü Bile Görmek İstemiyorlardı…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2020 yılında olan başarılı isimlerden olan Nisa Bölükbaşı ve Aycan Yanaç arasında kopan kıyamet Survivor yarışmasından beri kopuyordu. İkili birbirinden hoşlanmadığı gibi birbirlerini görmek bile istemiyorlardı.
Sercan’ın en yakınlarından olan başarılı isim katılmış olduğu bir programda “Ben Nisa’yı istesem ezerim” sözlerini dile getirmişti. Yarışmadan ayrıldıktan sonra birbirlerini takip etmeyen iki isim, birbirlerine göndermeli paylaşımlarda yapmışlardı.
Aycan Yanaç, Nisa Bölükbaşı hakkında; “Ben Nisa'yı kıskanmıyorum o da beni kıskanmıyordur. Nisa'yı yükseltmek için beni eziyorlar. Ben Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. Ben o olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar Sercan'ı sapık gibi bir hale getiriyorlar. Ben mesela utanırım. Ben eğer çocukluk yapsam Nisa'yı ezerim” sözlerini dile getirmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.