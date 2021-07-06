Masterchef Danilo Şef Ağlamaktan Ezildi! Mehmet Şefin Baba Yüreği Daha Fazla Kaldıramadı! Bundan Sonra Kollarının Altına Aldı, Görenler Dondu Kaldı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Danilo Şef duydukları karşısında daha fazla dayanamadı ve neredeyse ağlama noktasına geldi. Mehmet Şefin baba yüreği ise daha fazla duyduklarını kaldıramadı ve kol kanat gereceğini sözleriyle açıkladı. Görenler ise büyük bir şok içerisinde donup kaldı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada asıl kadroya geçecek olan isimler tek tek yarışıyor. Yarışmaya katılan Pınar isimli bir yarışmacı ise mutfaktaki hünerlerini göstermek için yarışmaya giriş yaptı. Yemeğini yaparken Mehmet Şef’in ve diğer şeflerin sorularına cevap veren Pınar, ailesiyle yaşadığı bir sorunla milyonları yıktı!
Sevilerek takip edilen yarışmada bulunan Pınar Tanar isimli genç yarışmacı dikkatleri üzerine topladı. Mehmet şef, “Kendinden bahseder misin biraz?” sözlerini dile getirince Pınar ise “Tabi şefim, İstanbul’da yaşıyorum annemle birlikte. Uçan aşçıydım uzun bir süredir sonra işi bıraktım. Dünyanın neredeyse her erinde bulundum artık başka bir şeye yönelmem gerektiğini düşündüm. Annemle birlikteyiz şimdi” sözlerini dile getirdi. Mehmet Şef ise “Baban nerede?” sözlerini dile getirince Pınar Tanar, acı dolu hayat hikayesini gözler önüne serdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.