Survivor İsmail’in Kupası Elinden Alınacak! Büyük Torpil Ortaya Çıktı, İşin İçinde Masterchef Bile Var! Meğer Her Şey Bir Oyunmuş… Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması ekranlara yeniden gelmeye başladı. Sevilerek takip edilen yarışma; Survivor bitimiyle birlikte ekranlara gelmeye başlamıştı. Survivor şampiyonu olan İsmail’in ise elinden kupası alınabilir! Büyük torpil ortaya çıkınca seyirciler çıldırdı! İşin içinde ise Masterchef yarışması bile var!
Görenler şok içerisinde kalınca; konu hakkında birçok kişi “Her şey bir oyunmuş” yorumlarında bulundular. Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmalardan olan Masterchef ve Survivor milyonları tir tir titretti! Neler oluyor?
Masterchef yarışmasının 2019 döneminde Masterchef yarışmacıları Edirne’ye götürülmüş ve yemek yapmaları istenmişti. Masterchef’in ikinci sezonu olan başarılı yarışmaya konuk olarak katılan İsmail Balaban ve Turan Balaban, dikkatleri üzerine çekmişti. Masterchef yarışmasına konuk olarak katılan İsmail’in şampiyonluk hikayesinin ise kurmaca olabileceği akıllara gelince milyonlar şok içerisinde kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.