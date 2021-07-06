Survivor İsmail’in Kupası Elinden Alınacak! Büyük Torpil Ortaya Çıktı, İşin İçinde Masterchef Bile Var! Meğer Her Şey Bir Oyunmuş… Neler Oluyor?

Görenler şok içerisinde kalınca; konu hakkında birçok kişi “Her şey bir oyunmuş” yorumlarında bulundular. Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmalardan olan Masterchef ve Survivor milyonları tir tir titretti! Neler oluyor?

Masterchef yarışmasının 2019 döneminde Masterchef yarışmacıları Edirne’ye götürülmüş ve yemek yapmaları istenmişti. Masterchef’in ikinci sezonu olan başarılı yarışmaya konuk olarak katılan İsmail Balaban ve Turan Balaban, dikkatleri üzerine çekmişti. Masterchef yarışmasına konuk olarak katılan İsmail’in şampiyonluk hikayesinin ise kurmaca olabileceği akıllara gelince milyonlar şok içerisinde kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar…



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

