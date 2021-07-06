Serenay Sarıkaya Öyle Bir Bikini Giydi Ki, Instagram Yanmaktan Kül Oldu! Görenler Kilitlenip Kalıyor! Gözler Kerem Bürsin’de! Neler Oluyor?

Kısa bir süre önce Elle dergisi için pozlar veren Serenay Sarıkaya, objektiflere yakalanınca keyifli bir şekilde el sallamış ve çekimlere devam etmişti. Dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu kendi sosyal medya hesabı gönderi olarak değil ama hikaye olarak paylaşmış ve düzgün fiziğini ortaya koymuştu.

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya kısa bir süre önce ise Şahmeran isimli Netflix yapımında olacağını duyurmuştu. Çekimleri Eylül ayı gibi başlayacak olan Şahmeran dizisi için ise okuma çalışmaları yapılıyor. Başrolde Barış Arduç’un oynayacağı iddia edilen Şahmeran dizisinden daha sonra ise Barış Arduç’un Alparslan karakteri için hazırlandığı ortaya çıkmış ve Serenay Sarıkaya yalnız kalmıştı. Peki, güzel oyuncu nasıl bir poz verdi.



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