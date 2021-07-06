İsmail Balaban'ın Annesi “Nişanlının Adını Ağzına Alma, O Bıraktığın Kız Değil Tam Bir Yılan” Demişti! Gerçekler Ortaya Çıktı! Herkesi Hayrete Düşüren Olay Ortaya Çıktı..

İsmail Balaban ile ilgili Survivor'da hayrete düşüren olayın perde arkası aralandı. Milyonlarca kişinin merak ettiği olay ortaya çıktı. Uzun süredir sessizliğini koruyan İsmail Balaban konu ile ilgili sonunda net açıklamalarda bulundu. O dönem neler hissettiğini ve olayların ne aşamada olduğunu aktaran İsmail Balaban bu konu hakkında daha fazla gündemde yer almak istemediğini ve konu hakkında vatandaşlardan duyarlı bir şekilde davranmasını istedi. İşte detaylar…

Survivor'da koca bir senenin emeğini şampiyonlukla taçlandıran İsmail Balaban ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Program devam ederken İsmail Balaban'ın annesinin canlı yayında söylediği sözleri milyonlar duymuştu. Bu konu aylarca gündemde yer alırken konu ile ilgili İsmail Balaban tek bir açıklama dahi yapmamıştı.