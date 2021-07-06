İsmail Balaban'ın Annesi “Nişanlının Adını Ağzına Alma, O Bıraktığın Kız Değil Tam Bir Yılan” Demişti! Gerçekler Ortaya Çıktı! Herkesi Hayrete Düşüren Olay Ortaya Çıktı..
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal olay! Yarışma bitti olaylar bitmiyor! Survivor'da ortaya çıkan olayın perde arkası görüntülendi. İsmail Balaban'ın annesi canlı yayında söylediği sözler sonrasında gündeme gelmişti.
İsmail Balaban ile ilgili Survivor'da hayrete düşüren olayın perde arkası aralandı. Milyonlarca kişinin merak ettiği olay ortaya çıktı. Uzun süredir sessizliğini koruyan İsmail Balaban konu ile ilgili sonunda net açıklamalarda bulundu. O dönem neler hissettiğini ve olayların ne aşamada olduğunu aktaran İsmail Balaban bu konu hakkında daha fazla gündemde yer almak istemediğini ve konu hakkında vatandaşlardan duyarlı bir şekilde davranmasını istedi. İşte detaylar…
Survivor'da koca bir senenin emeğini şampiyonlukla taçlandıran İsmail Balaban ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Program devam ederken İsmail Balaban'ın annesinin canlı yayında söylediği sözleri milyonlar duymuştu. Bu konu aylarca gündemde yer alırken konu ile ilgili İsmail Balaban tek bir açıklama dahi yapmamıştı.
06 Tem 2021 - 19:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.