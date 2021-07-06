Demet Akalın Zengin, Kızı Ondanda Zengin! Küçük Demet’in Sadece Üstü 2 Asgari Ücretten Fazla! Hira’nın Derdi Bitmek Bilmiyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın bu sefer kızıyla şok yaşattı. Kendisi oldukça varlıklı olarak bilinen Demet Akalın’a zenginlikte rakip olarak karşısına çıkacak isim kızı Hira oldu. Marka takıntısının hemen yanında en ufak şeyi bile lüks olan Demet Akalın, kızı Hira’ya da bu takıntısını geçirmiş!
Demet Akalın’a olan benzerliğinden dolayı sık sık “Küçük Demet” olarak adlandırılan Hira Kurt’un üzerine giydikleri 2 asgari ücretli kişinin bile aldığı ücretten fazla! Sık sık istediği hiçbir şeyin istediği gibi gitmediğini belirten Hira Kurt’un her ne kadar zenginliğini gösterecek kıyafetleri olsa bile derdi bitmiyor!
7 Yaşında olmasına rağmen lüks kıyafetler giyerek dikkatleri üzerine çeken Hira Kurt, annesinin yolundan emin adımlarla ilerliyor. Tiktok fenomeni olan Hira Kurt, sosyal medya hesaplarını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Adına açılmış olan bir sosyal medya hesabını ise annesi özel olarak kullanıyor. Henüz 7 yaşında olmasına karşın Instagram’da tam tamına 143 Bin takipçisi bulunuyor. Peki, Hira’nın üzerindekiler ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.