Demet Akalın Zengin, Kızı Ondanda Zengin! Küçük Demet’in Sadece Üstü 2 Asgari Ücretten Fazla! Hira’nın Derdi Bitmek Bilmiyor!

Demet Akalın’a olan benzerliğinden dolayı sık sık “Küçük Demet” olarak adlandırılan Hira Kurt’un üzerine giydikleri 2 asgari ücretli kişinin bile aldığı ücretten fazla! Sık sık istediği hiçbir şeyin istediği gibi gitmediğini belirten Hira Kurt’un her ne kadar zenginliğini gösterecek kıyafetleri olsa bile derdi bitmiyor!

7 Yaşında olmasına rağmen lüks kıyafetler giyerek dikkatleri üzerine çeken Hira Kurt, annesinin yolundan emin adımlarla ilerliyor. Tiktok fenomeni olan Hira Kurt, sosyal medya hesaplarını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Adına açılmış olan bir sosyal medya hesabını ise annesi özel olarak kullanıyor. Henüz 7 yaşında olmasına karşın Instagram’da tam tamına 143 Bin takipçisi bulunuyor. Peki, Hira’nın üzerindekiler ne kadar?



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