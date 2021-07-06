Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u Kıskaçlık Krizine Sokacak! Gri İp Askılı Bluzuyla Instagram’ı Resmen Yaktı! Herkes Alev Atıyor…

TV8 ekranlarında Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide rol aldıktan sonra sevgilisi Oğuzhan Koç’la birlikte Antalya’da tatile çıkan başarılı oyuncu, tatil pozlarını paylaşarak sosyal medyada etkileşim almıştı. Güzelliğini takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu fiziğiyle de birçok ünlü isme meydan okumuştu.

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan başarılı isim, dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulunarak sevenlerini şaşırttı. Sevilerek takip edilen başarılı oyuncu şimdilerde ise Netflix’te yayınlanacak olan Aşk Taktikleri isimli filmde Aslı karakterine hayat vermek için çalışmalar yapıyor. Peki, güzel oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?



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