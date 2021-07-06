Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u Kıskaçlık Krizine Sokacak! Gri İp Askılı Bluzuyla Instagram’ı Resmen Yaktı! Herkes Alev Atıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göre Oğuzhan Koç’u kıskançlık krizlerine sokacak! Gri ip askılı bluzuyla resmen Instagram’ı yakan Demet Özdemir, ardı arkası kesilmeyen alev yorumlarına maruz kaldı.
TV8 ekranlarında Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide rol aldıktan sonra sevgilisi Oğuzhan Koç’la birlikte Antalya’da tatile çıkan başarılı oyuncu, tatil pozlarını paylaşarak sosyal medyada etkileşim almıştı. Güzelliğini takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu fiziğiyle de birçok ünlü isme meydan okumuştu.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan başarılı isim, dikkatleri üzerine çekecek bir paylaşımda bulunarak sevenlerini şaşırttı. Sevilerek takip edilen başarılı oyuncu şimdilerde ise Netflix’te yayınlanacak olan Aşk Taktikleri isimli filmde Aslı karakterine hayat vermek için çalışmalar yapıyor. Peki, güzel oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.