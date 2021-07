Survivor All Star Kadrosu Belli Oldu! Acun Ilıcalı Öyle İsimleri Seçti Ki, Reyting Patlaması Yaşanacak! Kavga, Gürültü, Kıyamet! Milyonlar Çıldırdı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her sezonunda skandal isimler katılmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Geçtiğimiz sezonun birincisi ise İsmail olmuş ve yarışma ekran hayatını noktalamıştı. Survivor yarışması devam ederken Acun Ilıcalı; Survivor Panorama programına katılmış ve All Star hakkında açıklamalar yapmıştı.

Acun Ilıcalı; “Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen: Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlar: Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak” sözlerini dile getirmişti. Saydığı kadın yarışmacıların dışında iki kadın yarışmacının da yarışmaya katılacağı ortaya çıktı. Peki, o isimler kim?



