Kurban Kesmek Kimlere Farzdır? Kurban Kesmek İçin Ne Kadar Mal Varlığı Olması Gerekir?

Kurban Bayramı yaklaşırken, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların kafasında pek çok soru işareti bulunuyor. Öncelikle kurban kesebilmek için İslamiyet, diğer tüm ibadetlerde olduğu gibi kişide belirli şartlar arıyor. Bu nedenle her Müslümanın kurban kesmesi dinen farz kılınmıyor.

Kurban Kesmek Kimlere Farzdır? Kimler Kurban Keser?



İslamiyet ibadetlerini farz kılarken kişilerde belirli ortak şartlar arıyor. “Kurban kesmek kimlere farzdır?” sorusuna da cevap olan bu özellikler; akıl sağılığı yerinde ve buluğ çağına ermiş olmak olarak öne çıkıyor. Bu her ibadetin temel şartı kabul edilmekle birlikte, bunu yerine getiremeyen Müslümanlara ibadetler farz sayılmıyor. Ancak kurbanın maddi bir yönünün de olması, bu şartları artıyor. Bu noktada İslamiyet, kurban kesmeyi farz kıldığı Müslümanlara zengin sayılacak bir miktar mal varlığı olması şartını da ekliyor.