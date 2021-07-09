Kurban Kesmek Kimlere Farzdır? Kurban Kesmek İçin Ne Kadar Mal Varlığı Olması Gerekir?
İslamiyet dininde her ibadetin yerine getirilmesi için belirli şartlar aranıyor. Bu şartları yerine getiren kişilere ibadetler farz sayılırken bu şartları yerine getirmeyen kişilere ibadetler fazlar sayılmıyor. Peki, kurban kesmek kimlere farzdır, kimler kurban keser? Kurban kesmek için ne kadar mal varlığı olması gerekir? Kurban edilecek hayvanlar hangi nitelikleri taşımalıdır? İşte, kurban ile ilgili tüm detaylar…
Kurban Bayramı yaklaşırken, ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanların kafasında pek çok soru işareti bulunuyor. Öncelikle kurban kesebilmek için İslamiyet, diğer tüm ibadetlerde olduğu gibi kişide belirli şartlar arıyor. Bu nedenle her Müslümanın kurban kesmesi dinen farz kılınmıyor.
Kurban Kesmek Kimlere Farzdır? Kimler Kurban Keser?
İslamiyet ibadetlerini farz kılarken kişilerde belirli ortak şartlar arıyor. “Kurban kesmek kimlere farzdır?” sorusuna da cevap olan bu özellikler; akıl sağılığı yerinde ve buluğ çağına ermiş olmak olarak öne çıkıyor. Bu her ibadetin temel şartı kabul edilmekle birlikte, bunu yerine getiremeyen Müslümanlara ibadetler farz sayılmıyor. Ancak kurbanın maddi bir yönünün de olması, bu şartları artıyor. Bu noktada İslamiyet, kurban kesmeyi farz kıldığı Müslümanlara zengin sayılacak bir miktar mal varlığı olması şartını da ekliyor.
09 Tem 2021 - 22:47 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.