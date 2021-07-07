Cemaat İle Namaz Nasıl Kılınır? Evde Cemaatle Namazı Kılınır Mı? Iki Kişi Cemaatle Namaz Kılabilir Mi?
Her gün beş vakit namazın farz olduğu İslamiyet dini, kişilerin namaz ile ilgili pek çok konuyu merak etmesine neden oluyor. Özellikle cemaat ile kılınan namazların ise diğer namazlardan ruhen bir farkı bulunuyor. Peki, cemaat ile namaz nasıl kılınır? Evde cemaatle namazı kılınır mı? Iki kişi cemaatle namaz kılabilir mi? İşte, konuyla ilgili detaylar…
Cemaat ile namaz kılmanın ruhen ve dinen birbirinden farklı fayda ve sevapları bulunuyor. Camilerin dolup taştığı anlarda oluşan cemaat, çok daha küçük topluluklarla da oluşturulabiliyor.
Cemaat İle Namaz Nasıl Kılınır?
Cemaat, namaz söz konusu olduğunda, bir araya gelerek camilerde namaz kılan topluluğu ifade ediyor. Bu sevaba nail olmak isteyen Müslümanlar, “cemaat ile namaz nasıl kılınır?” sorusuna yanıt arıyor. Öncelikle namazların cemaat ile kılınabilmesi için sadece namaz kılacak kişiler yeterli olmuyor. Bu cemaate namaz kıldıracak olan bir imamım olması gerekiyor. İmam cemaatin birkaç adım önünde durarak, cemaate yol gösteriyor ve namazı kıldırıyor. Cemaat ise imamın arka saflarında bulunarak, ona eşlik ediyor. Cemaat ile kılınan namazlarda verilen selam aracılığıyla etraftaki kalabalık görüldüğünde, İslamiyet dininin vaat ettiği o sevap alınmış oluyor. Bu nedenle, Müslümanlıkta cemaat ile namaz kılmanın ayrı bir önemi bulunuyor.
07 Tem 2021 - 10:45 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.