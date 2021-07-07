Masterchef'te Skandal Olay! Somer Şefin Ağzını Burnunu İndirmişler! Danilo Şef Donakaldı, O İlimiz Ayağa Kalktı! Meğer...
Survivor’un bitmesi ile birlikte hemen başlayan Masterchef Türkiye, reyting listesini yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Avrupa Şampiyonası olduğu günler bile reyting listesinin zirvesinde yer alan Masterchef Türkiye yeni sezona bomba gibi başladı.
Acun Ilıcalı'nın yine yurt dışı formatlarından birisi olan Masterchef ile ilgili yeni bölümde gündeme düşen bombalar yer alıyor. Yeni bölüm programında Somer şefin anlattığı hikaye son yirmi dört saatte gündemde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki Somer Şef'in anısı neydi? Danilo Şef duydukları karşısında donakaldı.. Türkiye'de o ilimiz ise ayağa kalktı, meğerse.. İşte detaylar..
Masterchef yeni bölümünde kendini tanıtan ve yemek yapmak için işe koyulan yarışmacı adayı nereden geldiği, kendisi hakkında birkaç bilgi verdi. Bu sırada ise yemek yapmaya koyulurken Mehmet Şef, Somer şefin Sivrihisar'lı olduğunu açıkladı. Somer Şef'in Eskişehir'li olması sonrasında ise anlattığı hikaye gündeme damgasını vurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.