- 07 Tem 2021 - 11:25 G: 07 Tem 2021 - 11:35

Serenay Sarıkaya’dan Flaş Cem Yılmaz Açıklaması! Neden Sevgili Olduğunu Dolaylı Yoldan Anlatınca İpler Koptu! Meğer Çok Konuşulan Büyük Aşk…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya’dan flaş cem Yılmaz itirafı! Öyle bir sporu sordular ki, dolaylı yoldan Cem Yılmaz’la neden sevgili olduklarını açıklamış oldu! İtirafı karşısında milyonlar şok içerisinde kaldı. İpler kopma noktasına geldi! Bir döneme bomba gibi düşen ve çok konuşulan büyük aşk meğer…

Kısa bir süre önce Elle dergisine çok özel pozlar veren başarılı oyuncu fiziğiyle büyülemişti. Mavi ve turuncu bikinililer giyerek çekimlere katılan başarılı oyuncu; kameramanlar tarafından görüntülendiğini görünce sempatik bir şekilde el sallamış ve çekimlere kaldığı yerden devam etmişti.

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan güzel oyuncu; şimdilerde ise Şahmeran isimli bir yapımda rol alacak. Barış Arduç’la birlikte rol alacağı düşünülen başarılı oyuncu için dikkat çekici bir başrol oyuncusu aranıyor! Peki, Serenay Sarıkaya aşk hayatı ve Cem Yılmaz hakkında neler söyledi?

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07 Tem 2021 - 11:25 Ankara- Yaşam

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