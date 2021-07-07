Serenay Sarıkaya’dan Flaş Cem Yılmaz Açıklaması! Neden Sevgili Olduğunu Dolaylı Yoldan Anlatınca İpler Koptu! Meğer Çok Konuşulan Büyük Aşk…

Kısa bir süre önce Elle dergisine çok özel pozlar veren başarılı oyuncu fiziğiyle büyülemişti. Mavi ve turuncu bikinililer giyerek çekimlere katılan başarılı oyuncu; kameramanlar tarafından görüntülendiğini görünce sempatik bir şekilde el sallamış ve çekimlere kaldığı yerden devam etmişti.

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan güzel oyuncu; şimdilerde ise Şahmeran isimli bir yapımda rol alacak. Barış Arduç’la birlikte rol alacağı düşünülen başarılı oyuncu için dikkat çekici bir başrol oyuncusu aranıyor! Peki, Serenay Sarıkaya aşk hayatı ve Cem Yılmaz hakkında neler söyledi?



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