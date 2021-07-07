Kefaret 33. Bölüm Fragmanı Yayinlandı! Zeynep'in Feryadı Yankılandı... Çocuklara Ulaşamıyorum Sinan!
Kefaret 33. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri
Sinan Zeynep ile arasını düzeltmek için uğraşır. Ahmet çocukları kamp tatiline götürür. Münevver Deniz ile Kıraç’ın yeni bir aşka yelken açtıklarından habersiz bir şekilde aşkına karşılık bulmak için çırpınır. Meltem yuva açılışı için son rötuşları yapar. Can babasını Arzu ile olan ilişkisi hakkında sıkıştırır. Fulya hamile olduğunu öğrenir…
KEFARET YENİ BÖLÜMÜYLE 8 TEMMUZ PERŞEMBE SAAT 20.00’DE FOX’TA!
Kefaret 33. Bölüm 2. Fragmanı | Çocuklara Ulaşamıyorum Sinan!
Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet (Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.
Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.
Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.
Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.
Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.
Kefaret Yeni Bölümüyle Her Perşembe 20.00'da FOX'ta
Bir fazlasıyla!
Oyuncular:
Nurgül Yeşilçay
Mert Fırat
Yurdaer Okur
Özge Özacar
Mine Kılıç
Ayşegül Cengiz
Tolga Güleç
FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr
Kefaret İzle: https://www.fox.com.tr/Kefaret/izle
Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/kefaretfoxdizi/
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07 Tem 2021 - 11:50 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.