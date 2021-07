Kefaret 33. Bölüm Fragmanı Yayinlandı! Zeynep'in Feryadı Yankılandı... Çocuklara Ulaşamıyorum Sinan!

Sinan Zeynep ile arasını düzeltmek için uğraşır. Ahmet çocukları kamp tatiline götürür. Münevver Deniz ile Kıraç’ın yeni bir aşka yelken açtıklarından habersiz bir şekilde aşkına karşılık bulmak için çırpınır. Meltem yuva açılışı için son rötuşları yapar. Can babasını Arzu ile olan ilişkisi hakkında sıkıştırır. Fulya hamile olduğunu öğrenir…

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet (Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.

Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.

Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.

Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.

Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.



Bir fazlasıyla!



