- 09 Tem 2021 - 15:08 G: 09 Tem 2021 - 15:16

16 Temmuz Tatil Mi? 2021 Kurban Bayramı Tatili 11 Güne Uzatıldı Mı?

Her yıl yılın en uzun bayram tatilini yaşatan Kurban Bayramı, giderek yaklaşıyor. Özellikle bu bayramı tatil olarak geçirmek isteyen çalışan vatandaşlar ise, resmi tatilin son durumunu merak ediyor. 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 Cuma tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 2021 Kurban Bayramı tatili 11 güne uzatıldı mı? İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar…

Kurban Bayramı’nın 4 gün olarak ifa ediliyor olması, çalışan vatandaşlara her sene en uzun resmi tatili yaşatıyor. Ancak bu sene Kurban Bayramı’nın hem hafta başına denk gelmesi hem de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün hemen ardından gerçekleşmesi resmi tatil uygulamasını daha da uzun hale getireceğe benziyor.

Erdoğan'ın Cumartesi akşamı yani 10 Temmuz 2021'de millete seslenmesi bekleniyor. Millete sesleniş konuşması başta TRT olmak üzere bir çok televizyondan yayınlanacak. 

Erdoğan'ın millete sesleniş (ulusa sesleniş) konuşması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişinin beklediği bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin Cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Kararı millete seslenişte halkıma duyuracağım" dedi. Kurban bayramı tatilini kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar da millete sesleniş ne zaman hangi gün gibi soruları sormaya başladı. Peki Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ne zaman? Kurbana bayramı tatili ne zaman belli olacak?

16 Temmuz Tatil Mi?

Kurban Bayramı’nın 20 Temmuz 2021 Salı günü başlıyor olması ve öncesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün bulunuyor olması, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını vatandaşlara merak ettirmeye başlıyor. Şu an için 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi ile birlikte hafta sonları da hesaba katıldığı takdirde çalışan vatandaşların 9 gün gibi uzun bir tatili olduğu hesap ediliyor. 15 Temmuz ile arada kalan tek gün ise 16 Temmuz Cuma günü oluyor. Peki, 16 Temmuz tatil mi?

16 Temmuz 2021 Cuma Tatil Mi?

Normal şartlarda 16 Temmuz Cuma günü mesai bitimi ile başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesi bekleniyor. Bu durumda Kuran Bayramı tatili, 25 Temmuz 2021 Pazar günü son buluyor. Hal böyle olunca vatandaşlar, “16 Temmuz 2021 Cuma tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Ancak konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmış bulunmuyor.

09 Tem 2021 - 15:08 - Yaşam

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