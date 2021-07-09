Kurban Bayramı Tatili 11 Gün Mü? 19 Temmuz Tatil Mi, Yarım Gün Mü?

Kurban Bayramlarında bugüne kadar her yıl arife günü dışında dört gün olarak resmi tatil uygulandı. Şimdiye kadar yapılan uygulamaların tamamında yarım gün arife günü resmi tatil uygulaması gerçekleştirildi. Ancak bu yıl Kurban Bayramı’nın hafta başına denk geliyor olması, arife gününün tam gün olarak resmi tatil uygulamasına dahil edilebileceğini akıllara getirdi. Kurban Bayramı’nı şehir dışında geçirecek olan vatandaşlar ise, mesaiye ne zaman geri döneceklerini merak etmeye başladı.

Erdoğan'ın Cumartesi akşamı yani 10 Temmuz 2021'de millete seslenmesi bekleniyor. Millete sesleniş konuşması başta TRT olmak üzere bir çok televizyondan yayınlanacak.

Erdoğan'ın millete sesleniş (ulusa sesleniş) konuşması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişinin beklediği bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin Cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Kararı millete seslenişte halkıma duyuracağım" dedi. Kurban bayramı tatilini kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar da millete sesleniş ne zaman hangi gün gibi soruları sormaya başladı. Peki Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ne zaman? Kurbana bayramı tatili ne zaman belli olacak?

Kurban Bayramı Tatili 11 Gün Mü?



Kurban Bayramı’nın hemen öncesi başka bir resmi tatilin denk geliyor olması, “Kurban Bayramı tatili 11 gün mü?” sorusunun sorulmasına neden oldu. Ancak 5 Temmuz 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabine toplantısının hemen ardından ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili herhangi bir açıklama gerçekleştirmedi. Eğer, 16 Temmuz 2021 Cuma günü resmi tatil ilan edilmezse, Kurban Bayramı tatilinin 9 günlük bir resmi tatil ortaya çıkaracağı konuşulan kabine kulisleri arasında yer aldı.



