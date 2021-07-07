Masterchef'te Nimete Saygısızlık! Şefler Sanal Linç Kurbanı Oldu, Görenler Kanal Değiştirdi! Yayından Kaldırılması Bile An Meselesi!
Survivor’un bitimi ile birlikte Masterchef yeni sezonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Altıncı bölümü yayınlanan yarışma programında yarışmacıya yapılan saygısızlık büyük ses getirdi.
Masterchef yeni sezonu ile tekrar yayına girerken, elemeli sistemde ki yarışmacılar jürilerin karşısına geçerek hünerlerini göstermeye çalışıyorlar. Bu süreçte başarılı olan yarışmacı adayları bir üst tura çıkma hakkı kazanabiliyor. Yeni bölümde nimete yapılan saygısızlık ise sosyal medyada gündemin bir numarasına oturdu.
Her gelen yarışmacının hazırladığı yemekleri tadarak, bir üst tura çıkıp çıkamayacağına karar veren jüri üyeleri yeni gelen yarışmacıya yaptıkları davranışlar ile sosyal medyada eleştiri oklarını kendi üstlerine çektiler. Peki Masterchef yeni bölümünde neler yaşandı? Şefler neden yemeği yemedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.