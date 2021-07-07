- 07 Tem 2021 - 14:09

Masterchef'te Nimete Saygısızlık! Şefler Sanal Linç Kurbanı Oldu, Görenler Kanal Değiştirdi! Yayından Kaldırılması Bile An Meselesi!

Survivor’un bitimi ile birlikte Masterchef yeni sezonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Altıncı bölümü yayınlanan yarışma programında yarışmacıya yapılan saygısızlık büyük ses getirdi.

Masterchef yeni sezonu ile tekrar yayına girerken, elemeli sistemde ki yarışmacılar jürilerin karşısına geçerek hünerlerini göstermeye çalışıyorlar. Bu süreçte başarılı olan yarışmacı adayları bir üst tura çıkma hakkı kazanabiliyor. Yeni bölümde nimete yapılan saygısızlık ise sosyal medyada gündemin bir numarasına oturdu.

Her gelen yarışmacının hazırladığı yemekleri tadarak, bir üst tura çıkıp çıkamayacağına karar veren jüri üyeleri yeni gelen yarışmacıya yaptıkları davranışlar ile sosyal medyada eleştiri oklarını kendi üstlerine çektiler. Peki Masterchef yeni bölümünde neler yaşandı? Şefler neden yemeği yemedi?

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07 Tem 2021 - 14:09 Ankara- Yaşam

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