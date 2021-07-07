Santiment Bakın Hangi Kripto Paraya Dikkat Çekti! Bitcoin'e Rağmen Yükselişini Sürdürüyor!

Bilindiği gibi ERC20, Ethereum platformundaki tokenlerin işlevsel hale gelmesini sağlayan standartların genel adıdır. Kullanıcılarına zaman ve maliyet açısından kazanç sağlayan ve kripto pazarında yeni tokenlerin üretilmesine imkan veren en elverişli protokol standardıdır.



Yeni bir token oluşturma noktasında son derece elverişli olan, kullanıcısına güvenlik bakımından da geniş ayrıcalıklar sağlayan ve bu güvenlik protokolü sayesinde altcoinlerin babası olan Ethereum’u da %51 saldırısına karşı daha dirençli hale getiren ERC20, öne çıkan bu özellikleri sayesinde Bitcoin’in sert dalgalanmaları karşısında birçok altcoinin ayakta kalmasını sağlıyor.

Bu protokol, aynı zamanda aynı ağ üzerindeki tokenlerin birbirleriyle rahatça değiştirilebilmesine de imkan sağlamasıyla büyük bir likiditeye sahip.

Bitcoin an itibarı ile inişli çıkışlı tavrını sürdürürken ve 34 bin doların altında işlem görürken söz konusu bu 4 altcoin, son 24 saatte yeşil bir grafik sergilemeye devam ediyor.

Uniswap (UNI) an itibarıyla 23.05 dolardan işlem görüyor ve %16’nın üzerinde bir yükselişle yoluna devam ediyor.



Aave (AAVE) 328 doların biraz üzerinde işlem görüyor ve %17’nin üzerindeki yükselişini sürdürüyor.

Compound (COMP) %7.5’lik yükselişiyle 485.91 dolardan işlem görürken Synthetix Network Token (SNX), %22’nin biraz altındaki yükseliş trendiyle 12.23 dolardan alıcı buluyor.