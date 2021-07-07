Baht Oyuncu Resti Çeke Çeke İlerliyor! Görenlerin Elleri Kolları Titredi, Görenler Şok Oldu! Reytingler İlk Kez Böyle bir Darbe Aldı! O Dizinin Sonu Geldi!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Baht Oyunu kısa bir süre önce yayın hayatına başlamıştı. Hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken başarılı dizide her bölüm reytinglerde rekor kırmaya devam ediyor. Adeta resti çeke çeke ilerleyen başarılı dizisinin son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi.
Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Baht Oyuncu dizisi izleyicisine ilk kez böyle bir şok yaşatınca sevenlerinin elleri kolları titredi! Yaz dizisi olarak ekranlara giriş yapan başarılı dizinin her bölümünde seyirciye farklı bir duygu geçiyor.
İlk bölümleri olmasına rağmen hikâyesinin gidişinden dolayı seyircisini etkileyen başarılı dizi reytinglere adeta darbede bulundu. Ada Masalı dizisiyle yarışan başarılı yapımın eğlenceli olması ve başrol oyuncularının birbirine uyuşmasından dolayı Baht Oyuncu sosyal medyada bile ne çok konuşulan dizi olarak tarihe geçti. Peki, dizinin reytingleri nasıldı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.