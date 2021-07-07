Baht Oyuncu Resti Çeke Çeke İlerliyor! Görenlerin Elleri Kolları Titredi, Görenler Şok Oldu! Reytingler İlk Kez Böyle bir Darbe Aldı! O Dizinin Sonu Geldi!

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Baht Oyuncu dizisi izleyicisine ilk kez böyle bir şok yaşatınca sevenlerinin elleri kolları titredi! Yaz dizisi olarak ekranlara giriş yapan başarılı dizinin her bölümünde seyirciye farklı bir duygu geçiyor.

İlk bölümleri olmasına rağmen hikâyesinin gidişinden dolayı seyircisini etkileyen başarılı dizi reytinglere adeta darbede bulundu. Ada Masalı dizisiyle yarışan başarılı yapımın eğlenceli olması ve başrol oyuncularının birbirine uyuşmasından dolayı Baht Oyuncu sosyal medyada bile ne çok konuşulan dizi olarak tarihe geçti. Peki, dizinin reytingleri nasıldı?



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