Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden İlyas Çakırbeyli Ayrıldı! Hızır Reis’in Eli Koluydu, Felaket Yaşandı! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki…

Dizide Hızır Reis’in eli kolu olan İlyas Çakırbeyli’nin bu ani vedası ise ağızların açık kalmasına neden oldu. 6. Sezonuyla ekranlara vedasını duyuran başarılı dizi, Eylül ayının girmesiyle birlikte çalışmalara yeniden başlayacak fakat kadrodan çıkan isimler dizinin seyrini değiştirecek.

Kısa bir süre önce Pelin Akil’in ayrıldığı dizide olaylar üst üste gelmeye başlamıştı. Sezon finaliyle hem sosyal medyaya hem de televizyon dünyasına damgasını vuran başarılı dizi, dikkatleri üzerine çekmişti. Kaosla biten başarılı dizinin neredeyse her bölümü sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı. Peki, Ozan Akbaba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden neden ayrıldı?



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