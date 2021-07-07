Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinden İlyas Çakırbeyli Ayrıldı! Hızır Reis’in Eli Koluydu, Felaket Yaşandı! Öyle Bir Gerçek Ortaya Çıktı Ki…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba diziden ayrıldı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Dizinin ilk bölümünden beri dizide yer alan başarılı ismin böyle bir vedayla sevenlerine elveda demesi ise milyonlarda büyük bir şok yaşattı.
Dizide Hızır Reis’in eli kolu olan İlyas Çakırbeyli’nin bu ani vedası ise ağızların açık kalmasına neden oldu. 6. Sezonuyla ekranlara vedasını duyuran başarılı dizi, Eylül ayının girmesiyle birlikte çalışmalara yeniden başlayacak fakat kadrodan çıkan isimler dizinin seyrini değiştirecek.
Kısa bir süre önce Pelin Akil’in ayrıldığı dizide olaylar üst üste gelmeye başlamıştı. Sezon finaliyle hem sosyal medyaya hem de televizyon dünyasına damgasını vuran başarılı dizi, dikkatleri üzerine çekmişti. Kaosla biten başarılı dizinin neredeyse her bölümü sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı. Peki, Ozan Akbaba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden neden ayrıldı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.