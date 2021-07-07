- 07 Tem 2021 - 15:43 G: 07 Tem 2021 - 16:35

Camdaki Kız Dizisinin Hayri’si Ortaya Çıktı! Erkan Kolçak Köstendil ve İbrahim Çelikkol’u Unutun! Maraşlı Dizisinin Bitiş Sebebi Meğer Bu Yüzdenmiş…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin Hayri’si belli oldu! Erkan Kolçak Köstendil ve İbrahim Çelikkol arasında gidip geldikleri iddia edilen yapımcılar resmen kararını verdi. ATV’nin adeta ipini çeken Camdaki Kız dizisinin Hayri’si resmen ortaya çıktı. Meğer Maraşlı dizisinin final sebebi Camdaki Kız dizisiymiş…

Başrollerinde Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu gibi isimleri bulunduran dizi, kadrosunda ise Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi isimlere yer veriyor. Dizinin sezon final bölümü ise dijitalde tam tamına 7 milyonu aşkın izlenme almış ve ekranlara veda etmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı dizinin son bölümünde ise Hayri karakteri milyonları şoka sokmuştu.

Sezon finalinin final sahnesinde sade ismi ve elleri gözüken oyuncunun kim olacağı büyük bir merak konusu olurken; birçok haber sitesi Erkan Kolçak Köstendil’in ya da İbrahim Çelikkol’un Hayri karakterine hayat vereceği konuşuluyordu fakat öyle bir isim ortaya çıktı ki…

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07 Tem 2021 - 15:43 Ankara- Yaşam

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