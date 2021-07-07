Survivor Aleyna Batuhan Hakkında Her Şeyi Açıkladı! Nikah Şahitleri Acun Olacak Deniyordu, Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer Aralarında...

Survivor'da bitmek bilmeyen Aleyna – Batuhan ilişkisi hakkında her şey açıklandı. Uzun süre gündemde kalan bu konu sonrasında Survivor Panorama programında detaylar paylaşıldı. İzleyiciler uzun süredir bu sorunun yanıtını beklerken ikilinin arasında ki aşk iddiaları doğru mu değil mi merak ediyordu. Survivor Panorama programına çıkan Aleyna Kalaycıoğlu ise gündeme dair akıllarda kalan soru işaretlerini gidermek adına açıklamalarda bulundu. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

Batuhan ve Aleyna arasında ki ilişkinin farklı boyutlara taşındığı ve ikilinin adada aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Aleyna'dan önce Batuhan'ın elenmesi fakat Batuhan'ın elenmesinin ardından Survivor Panorama programına katılmaması halen soruların yanıtsız kalmasını sağlamıştı. Bu olaylar sonrasında ise Aleyna'da elenmiş fakat ikili finalde Instagram üzerinden fotoğraf paylaşmışlardı.



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