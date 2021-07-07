Survivor Aleyna Batuhan Hakkında Her Şeyi Açıkladı! Nikah Şahitleri Acun Olacak Deniyordu, Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer Aralarında...
Survivor bitti bitmesine fakat gündemde ki konular halen yarışmacıların başını ağrıtıyor. Survivor'da heyecanlı periyodun ardından yarışmacılar hakkında akıllarda kalan olaylar ve problemler konuşulmaya devam ediyor.
Survivor'da bitmek bilmeyen Aleyna – Batuhan ilişkisi hakkında her şey açıklandı. Uzun süre gündemde kalan bu konu sonrasında Survivor Panorama programında detaylar paylaşıldı. İzleyiciler uzun süredir bu sorunun yanıtını beklerken ikilinin arasında ki aşk iddiaları doğru mu değil mi merak ediyordu. Survivor Panorama programına çıkan Aleyna Kalaycıoğlu ise gündeme dair akıllarda kalan soru işaretlerini gidermek adına açıklamalarda bulundu. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..
Batuhan ve Aleyna arasında ki ilişkinin farklı boyutlara taşındığı ve ikilinin adada aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Aleyna'dan önce Batuhan'ın elenmesi fakat Batuhan'ın elenmesinin ardından Survivor Panorama programına katılmaması halen soruların yanıtsız kalmasını sağlamıştı. Bu olaylar sonrasında ise Aleyna'da elenmiş fakat ikili finalde Instagram üzerinden fotoğraf paylaşmışlardı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.