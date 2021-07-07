Survivor’da Yasak Aşk Bombası Patladı! Survivor Batuhan’ın Arkadaşı Her Şey İfşaladı! Kalaycıoğlu Yumruğu Masaya Vuracak! Kriz Büyüdükçe Büyüyor!

Kriz giderek büyürken Melis Sezen ise skandal bir olaya açıklık getirme amacıyla paylaşım yapınca büyük linç yemeye başladı. Dikkatleri üzerine çeken Melis’in açıklamasından hemen sonra Batuhan’ı bir arkadaşı ise aşk dedikodularına neden olacak bir açıklamada bulundu.

Survivor Melis; resmi sosyal medya hesabı üzerinde bir paylaşım yaparak;

“Olaylar silsilesinde yapılan hatalar:

1- Unutulan anlar.

2- Objektif olamama.

3- Kronolojik sıralamayı karıştırma”

Sözlerini dile getirdi. Bu açıklamanın hemen arkasından ise sosyal medyada birçok tepki arka arkaya geldi. Batuhan fanları savunmaya geçerken; Aleyna Kalaycıoğlu’nun masaya yumruğu vuracağı düşünülmeye başlandı!



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