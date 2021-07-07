Survivor’da Yasak Aşk Bombası Patladı! Survivor Batuhan’ın Arkadaşı Her Şey İfşaladı! Kalaycıoğlu Yumruğu Masaya Vuracak! Kriz Büyüdükçe Büyüyor!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da skandal olaylar büyümeye devam ediyor. Yarışmanı bitmesine rağmen yarışmacılar arasındaki gerilim son sürat ortaya çıktı. Survivor Batuhan’ın arkadaşı büyük aşk bombasını patlatınca gözler Batuhan’ın adı aşk dedikodularına karıştığı Aleyna Kalaycıoğlu’n çevrildi!
Kriz giderek büyürken Melis Sezen ise skandal bir olaya açıklık getirme amacıyla paylaşım yapınca büyük linç yemeye başladı. Dikkatleri üzerine çeken Melis’in açıklamasından hemen sonra Batuhan’ı bir arkadaşı ise aşk dedikodularına neden olacak bir açıklamada bulundu.
Survivor Melis; resmi sosyal medya hesabı üzerinde bir paylaşım yaparak;
“Olaylar silsilesinde yapılan hatalar:
1- Unutulan anlar.
2- Objektif olamama.
3- Kronolojik sıralamayı karıştırma”
Sözlerini dile getirdi. Bu açıklamanın hemen arkasından ise sosyal medyada birçok tepki arka arkaya geldi. Batuhan fanları savunmaya geçerken; Aleyna Kalaycıoğlu’nun masaya yumruğu vuracağı düşünülmeye başlandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.