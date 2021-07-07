Fahriye Evcen Leopar Desenli Kıyafetiyle Hayran Bıraktı! Yorumların Ardı Arkası Kesilmiyor! Mini Şortunu Giyip Instagram’ı Salladı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen, dengeleri değiştirecek bir hamlede bulundu. Sevilerek takip edilen başarılı oyuncu leopar desenli kıyafetiyle 11 milyonu aşkın takipçisini kendisine hayran bıraktı! Yorumların ve övgülerin ardı arkası kesilmek bilmedi! Mini tulum şortunu giyip Instagram’ı sallayan başarılı oyuncu mest etti!
Karan’ın doğumundan sonra uzu bir süre ekranlarda olmayan Fahriye Evcen; Masumlar apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat vereceği hakkında ortaya çıkan iddialara “Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok” açıklamasında bulunmuştu. Daha sonra ise Alparslan dizisinde yer alacağı ortaya çıkmış milyonları şok içerisinde bırakmıştı.
Kendi markasını oluşturan güzel oyuncu, markası hakkında ise “Bir süredir hayata geçirmek istediğim bu koleksiyonu herkesle buluşturabilmek çok heyecan verici. Bu koleksiyonu, bir süredir içinde bulunduğumuz bunaltıcı pandemi sürecinin etkisini üzerinden atmak isteyen her kadınla paylaşmak istedim. Bu süreçte maalesef şık olmaktan uzak kaldık” sözlerini dile getirmişti. Peki, Fahriye Evcen nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.