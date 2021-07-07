Fahriye Evcen Leopar Desenli Kıyafetiyle Hayran Bıraktı! Yorumların Ardı Arkası Kesilmiyor! Mini Şortunu Giyip Instagram’ı Salladı!

Karan’ın doğumundan sonra uzu bir süre ekranlarda olmayan Fahriye Evcen; Masumlar apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat vereceği hakkında ortaya çıkan iddialara “Hayır arkadaşlar, böyle bir şey yok” açıklamasında bulunmuştu. Daha sonra ise Alparslan dizisinde yer alacağı ortaya çıkmış milyonları şok içerisinde bırakmıştı.

Kendi markasını oluşturan güzel oyuncu, markası hakkında ise “Bir süredir hayata geçirmek istediğim bu koleksiyonu herkesle buluşturabilmek çok heyecan verici. Bu koleksiyonu, bir süredir içinde bulunduğumuz bunaltıcı pandemi sürecinin etkisini üzerinden atmak isteyen her kadınla paylaşmak istedim. Bu süreçte maalesef şık olmaktan uzak kaldık” sözlerini dile getirmişti. Peki, Fahriye Evcen nasıl bir paylaşım yaptı?



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