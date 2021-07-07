Masterchef Yarışmasında Jüri Değişikliği! Ortalık Yangın Alanına Döndü, Danilo Şef Şok Oldu! Öyle Bir İsim Geldi Ki, Sadece Onu İzleyenler Biliyor!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında büyük jüri değişikliği! Milyonlar onu sadece Exxen yapımından tanıyor! Görenlerin şok içerisinde kaldığı olayda ortalık yangın alanına döndü! Danilo şef büyük şok içerisinde kaldı! Öyle bir isim geldi ki, eski anılar yad edildi!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının iki farklı çeşidi bulunuyor. Bunlardan ilki Masterchef Türkiye olurken; diğeri ise Exxen platformunda yayınlanan Masterchef Junior oluyor! Her iki yarışmanın sunumunu da Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu gibi başarılı şefler sunuyor. Aynı formata sahip olan yarışmada sadece yarışmacıların yaşı değişiyor.
Masterchef Türkiye yarışmasına katılmak için 18 yaşın altında olmamak gerekiyor fakat Masterchef Junior’da 18 yaş altı birçok yarışmacı bulunuyor. El marifetlerini gösteren yarışmacılar şampiyon olmak için büyük çaba sarf ediyor. Peki, yeni, jüri hangi isim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.