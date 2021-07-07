Masterchef Yarışmasında Jüri Değişikliği! Ortalık Yangın Alanına Döndü, Danilo Şef Şok Oldu! Öyle Bir İsim Geldi Ki, Sadece Onu İzleyenler Biliyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının iki farklı çeşidi bulunuyor. Bunlardan ilki Masterchef Türkiye olurken; diğeri ise Exxen platformunda yayınlanan Masterchef Junior oluyor! Her iki yarışmanın sunumunu da Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu gibi başarılı şefler sunuyor. Aynı formata sahip olan yarışmada sadece yarışmacıların yaşı değişiyor.

Masterchef Türkiye yarışmasına katılmak için 18 yaşın altında olmamak gerekiyor fakat Masterchef Junior’da 18 yaş altı birçok yarışmacı bulunuyor. El marifetlerini gösteren yarışmacılar şampiyon olmak için büyük çaba sarf ediyor. Peki, yeni, jüri hangi isim oldu?



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