Masterchef’e Katıldı, Fenomen Olup Çıktı! Rakiplerinin Takipçisini 50 Bine Katladı! Bu Sezon Acun Ilıcalı’ya Para Kazandıracak İsim Ortaya Çıktı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına başlamıştı. Dikkatleri üzerine çelen başarılı yarışmada bir isim ise seyircileri de izleyenleri de kahkahaya boğmuştu. Yarışmaya katılan diğer yarışmacılardan daha fazla takipçiye ulaştı.
Rakiplerinden daha iyi ilerleyen Masterchef Tunahan sözleriyle gündeme düşmüştü. Sevilerek takip edilen yarışmaya katılan Tunahan Ak, Mehmet Yalçınkaya’dan “Ya sen kamera şakası mısın?” sözlerini dile getirmişti. Kısa sürede büyük patlama yapan başarılı yarışmacı hal ve hareketleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü.
Mehmet Şefin, “Seni neden yarışmaya alalım?” sözlerini dile getirmesi üzerine Masterchef Tunahan ise “Sokağa çıkma yasağı başlayacak “he” de şefim” açıklamasında bulunmuş ve milyonları şaşırtmıştı. Somer Şefin gülmekten adeta gözlerinden yaşlar gelirken; Masterchef Tunahan’ın kim olduğu ise ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.