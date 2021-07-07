- 07 Tem 2021 - 20:19 G: 07 Tem 2021 - 20:28

Masterchef’e Katıldı, Fenomen Olup Çıktı! Rakiplerinin Takipçisini 50 Bine Katladı! Bu Sezon Acun Ilıcalı’ya Para Kazandıracak İsim Ortaya Çıktı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına başlamıştı. Dikkatleri üzerine çelen başarılı yarışmada bir isim ise seyircileri de izleyenleri de kahkahaya boğmuştu. Yarışmaya katılan diğer yarışmacılardan daha fazla takipçiye ulaştı.

Rakiplerinden daha iyi ilerleyen Masterchef Tunahan sözleriyle gündeme düşmüştü. Sevilerek takip edilen yarışmaya katılan Tunahan Ak, Mehmet Yalçınkaya’dan “Ya sen kamera şakası mısın?” sözlerini dile getirmişti. Kısa sürede büyük patlama yapan başarılı yarışmacı hal ve hareketleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

Mehmet Şefin, “Seni neden yarışmaya alalım?” sözlerini dile getirmesi üzerine Masterchef Tunahan ise “Sokağa çıkma yasağı başlayacak “he” de şefim” açıklamasında bulunmuş ve milyonları şaşırtmıştı. Somer Şefin gülmekten adeta gözlerinden yaşlar gelirken; Masterchef Tunahan’ın kim olduğu ise ortaya çıktı.

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07 Tem 2021 - 20:19 Ankara- Yaşam

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