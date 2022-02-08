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08 Şub 2022 - 22:52

Bim Çalışanları Ne Kadar Maaş Alıyor 2022? BİM İş Başvurusu Nereye Yapılır? BİM Çalışanları Kaç Saat Çalışır?

Türkiye’nin pek çok noktasında hizmet veren BİM, vatandaşlara yakınlığı nedeniyle sadece alışverişlerde değil, iş başvurularında da bir hayli tercih ediliyor. Peki, Bim çalışanları ne kadar maaş alıyor 2022? BİM iş başvurusu nereye yapılır? BİM çalışanları kaç saat çalışır? İşte, konuyla ilgili detaylar…