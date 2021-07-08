Masterchef’te Skandal Olay! Mehmet Şef Korkudan Titredi! Danilo Şef Gerginlikten İkiye Bölündü! Yarışmacı Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Acun Medya tarafından Survivor bitimiyle ekranlara gelmeye başlayan başarılı yarışmada asıl kadroda olacak yarışmacıların seçilmesi için ön elemeler yapılıyor. Binlerce kişiyle görüşme yapan şefler ise yarışmacılardan kendi imzalarının değdiği bir tabak çıkartmalarını istiyorlar. Yarışmaya katılan bir yarışmacı ise yürekleri ağızlara getirdi.

Yarışmaya katılan Şevki Batuhan Güler isimli bir yarışmacı ise kendisine güvendiğini; dedesinden yemek yapmayı öğrendiğini dile getirdi. Amcasından “Seni kovarım” sözlerini duymasına rağmen yanında durup yemek yapmayı öğrenmek istemesi ise Mehmet Şefin çok hoşuna gitti. Peki, yarışmacı şefleri nasıl korkuttu?



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