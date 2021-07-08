Masterchef'te Serhat Rüzgarı! Masterchef’e Bela Olmaya Karar Verdiler! Öyle Bir Liseden Çıkmışlar Ki, Mehmet Şefi Verem Edecekler...

Masterchef Türkiye'de geçen sezonun şampiyonu Serhat'ın arkadaşı Çağatay, bu sezon ki Masterchef Türkiye yarışmasına katıldı. Şeflerden büyük ilgi gören Çağatay anlattıkları ile programa damgasını vurdu. Arkadaşıyla rest çekeceğini düşünen izleyiciler, Serhat ile Çağatay'ın hikayelerini dinlemesinin ardından Mehmet Şef'e bela olabilirler.. Peki nasıl? İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Masterchef şampiyonu Serhat, bu sezon ki gelen arkadaşlarını destekleyerek gündemde kalmaya devam ediyor. Serhat'ın yakın arkadaşlarından birisi olan Çağatay, yaptığı yemek ile birlikte şeflerden geçerli notu aldı.





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