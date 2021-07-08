- 08 Tem 2021 - 10:51 G: 08 Tem 2021 - 11:00

Survivor Aleyna Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Mini Şortuyla Dekoltelerini Ortaya Döktü! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Yorumlar Gırla…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre önce ekranlardaki macerasını tamamlamıştı. Survivor yarışmasında son 4’e kalan Aleyna ise kan ter içerisinde bıraktı. Survivor bitimiyle birlikte normal hayatlarına dönene başarılı yarışmacı şimdilerde güzelliğiyle milyonları büyülüyor. Mini şort giyerek verdiği son poz ise akılları başlardan aldı götürdü!

Fiziğiyle ve güzelliğiyle şu sıralar gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Survivor Aleyna, dekolteleriyle milyonları şok içerisinde bıraktı. Bir bakanın bir daha baktığı görsele kısa sürede binlerce yorum arka arkaya geldi.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada İsmail birinci olmuştu fakat Aleyna Kalaycıoğlu; İsmail’den daha azla konuşulan isimlerden birisi olmuştu. İskender Paydaş’tan albüm teklifi alan Aleyna Kalaycıoğlu; Demet Akalın’la sık sık bir araya gelmiş ve Demet Akalın’dan da albüm teklifi aldığını düşündürmüştü. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel yarışmacı son paylaşımıyla büyüledi! İşte Aleyna Kalaycıoğlu’ndan gelen o paylaşım…

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08 Tem 2021 - 10:51 Ankara- Yaşam

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