Survivor Aleyna Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Mini Şortuyla Dekoltelerini Ortaya Döktü! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor, Yorumlar Gırla…

Fiziğiyle ve güzelliğiyle şu sıralar gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Survivor Aleyna, dekolteleriyle milyonları şok içerisinde bıraktı. Bir bakanın bir daha baktığı görsele kısa sürede binlerce yorum arka arkaya geldi.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada İsmail birinci olmuştu fakat Aleyna Kalaycıoğlu; İsmail’den daha azla konuşulan isimlerden birisi olmuştu. İskender Paydaş’tan albüm teklifi alan Aleyna Kalaycıoğlu; Demet Akalın’la sık sık bir araya gelmiş ve Demet Akalın’dan da albüm teklifi aldığını düşündürmüştü. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel yarışmacı son paylaşımıyla büyüledi! İşte Aleyna Kalaycıoğlu’ndan gelen o paylaşım…



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