Survivor Ayşe’den Aşk İtirafı! Poyraz Resmen Hayatının Aşkını Buldu! Meğer Adadaki Yakınlıklarının Sebebi Buymuş! Her Şey Ortaya Döktü…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada adı sık sık Poyraz’la aşk dedikodularına karışan Ayşe, açıklamasıyla takipçilerine “Poyraz hayatının aşkını resmen bulmuş” yorumlarını yaptırdı. Açıklamalarından hemen sonra birçok kişi “Poyraz ve Ayşe’nin enden adada yakın olduğunu daha iyi anladım” yorumlarını yaptılar.

Hayatındaki en özel duyguları tek tek paylaşan Ayşe, Ferit Ömeroğlu'yu kendisine hayran bıraktı. “Kitap gibi konuşuyorsun. Açıklamaların çok güzel” sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı’yla çok yakın olduğunu dile getiren Ayşe, “Ona şakalarımla bağımlılık yapmıştım” sözlerini dile getirdi. Peki, aşk hakkında neler söyledi?



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