Survivor İlayda Mini Elbisesiyle Yürekleri Hoplattı! Fiziğini Sergiledi, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! “Alevler Instagram’ı Çökertti!”

Sporla herhangi bir alakası olmamasına rağmen Survivor yarışmasına katılan İlayda Şeker, Survivor hayatı boyunca dedesini çok özlediğini sık sık dile getirmişti. Survivor yarışmasının ilk haftalarında eleneceği düşünülen İlayda Şeker ise uzun bir süre yarışmada kalmıştı.

Survivor’daki eğlencesiyle, herkesle iyi anlaşmasından dolayı kalplere kazınan başarılı yarışmacı şimdilerde ise sosyal medya fenomenliği yapıyor. Takipçilerine özel olarak paylaşımlar yapan başarılı yarışmacı güzelliğiyle de göz dolduruyor. Survivor yarışmasından dolayı ünlü olan İlayda Şeker, Survivor finalinde giymiş olduğu kıyafetlerle şok etkisi yaratmıştı. Peki, şimdi nasıl bir paylaşım yaptı?



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