Survivor İlayda Mini Elbisesiyle Yürekleri Hoplattı! Fiziğini Sergiledi, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! “Alevler Instagram’ı Çökertti!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre önce ekranlara veda etmiş; Survivor yarışmasının yerine ise Masterchef yarışması gelmişti. Survivor yarışması her ne kadar bitse bile etkisi halen devam ediyor. Survivor yarışmasında bulunan İlayda Şeker ise yarışma boyunca hem duruluşuyla hem de güzelliğiyle kendisine hayran bırakmıştı.
Sporla herhangi bir alakası olmamasına rağmen Survivor yarışmasına katılan İlayda Şeker, Survivor hayatı boyunca dedesini çok özlediğini sık sık dile getirmişti. Survivor yarışmasının ilk haftalarında eleneceği düşünülen İlayda Şeker ise uzun bir süre yarışmada kalmıştı.
Survivor’daki eğlencesiyle, herkesle iyi anlaşmasından dolayı kalplere kazınan başarılı yarışmacı şimdilerde ise sosyal medya fenomenliği yapıyor. Takipçilerine özel olarak paylaşımlar yapan başarılı yarışmacı güzelliğiyle de göz dolduruyor. Survivor yarışmasından dolayı ünlü olan İlayda Şeker, Survivor finalinde giymiş olduğu kıyafetlerle şok etkisi yaratmıştı. Peki, şimdi nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.