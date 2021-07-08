- 08 Tem 2021 - 13:28 G: 08 Tem 2021 - 13:31

Survivor Ayşe Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğerini Fethetti! Önce Aşk Sonra İş… Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Yasin Obuz’la…

Survivor'da geride bıraktığımız sezonun kadınlarda ki birinci ismi ve genel olarak yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan Ayşe ilgili iddialar gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Yarışmada son üçe kalan isimlerden bir tanesi olan Ayşe, Yasin Obuz ile anılmaya devam ediyor. Yasin Obuz ile birliktelik yaşadığı iddia edilen Ayşe'nin elde ettiği gelir ise gündemde ki yerini koruyor. Survivor Ayşe, yarışmanın bitmesinin ardından nasıl bir hayata kavuştuğuna kendisi bile inanamadı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor..

İlk olarak Masterchef programı ile adından söz ettiren Yasin Obuz, sonrasında Survivor programına katılması ile birlikte ününe ün katmıştı. Yarışma sonrası Türkiye'de şarkı çıkartan Yasin Obuz, elde ettiği gelir ile birlikte herkes tarafından konuşuluyor. Ayşe'ye aşık olan Yasin Obuz, ikilinin sürekli olarak yakınlaştırılması ve konuşulması sonrasında ise gündemden bir gün olsun düşmek bilmiyor…

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08 Tem 2021 - 13:28 Ankara- Yaşam

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