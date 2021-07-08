Survivor Ayşe "Alkol Bataklığına Düştü!" Sarhoş Haliyle Verdiği Pozlar Akılları Başlardan Aldı! Acun Ilıcalı Utanıyor, Meğer Dün Gece…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor ekranlardaki macerasına kısa bir süre önce vara vermişti. Yeni sezon için çalışmalara başlayacak olan Survivor yarışmasında yer alan Ayşe ise milyonları şok etti. Yapmış olduğu açıklamayla ağızları açık bırakan Survivor Ayşe iki kapıyı da araladı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan sonra normal hayatına dönene Survivor Ayşe, şimdilerde İstanbul’da yer alıyor. Kısa bir süre önce mini elbiseyle poz verdiği yerde yeniden poz veren Ayşe, yaptığı açıklamayla sarhoş olduğunu düşündürdü! Sarhoş olduğu düşünülen Ayşe’nin pozu sosyal medyayı sallarken; güzelliğiyle de akılları başlardan aldı.
Kısa bir süre önce katılmış olduğu programda aşk hakkında; “Sevmek bence çok değerli bir duygu. Sevgi ilaçtır. Aşk benim için gelip geçici gibi bir şey. Bir anlık heves gibi bir şey, o yüzden sevgi benim için daha önemli. Ben seversem çok güzel severim, yanımdaki insan “İyi ki onunlayım” der yani. Hep karşı tarafın sevdiği şeyleri yapmaya dikkat ederim ama bende ilgi gösterilmesini çok severim. Sürekli yanımda olunmasını, sevgi sözcükleri söylenmesini çok severim” sözlerini dile getiren Survivor Ayşe milyonları şok etti. Kısa bir süre önce ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarhoş olduğunu düşündürdü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.