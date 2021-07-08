Masterchef Şampiyonu Serhat’tan Şok İfşa! “Arabayı Aldı” Denilmişti, 5 Lira Bile Alamamış! Perde Arkasını Anlattı! “Acun Medya Benim İçin…”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bir sezona damgasını vurmuş ve ön elemelerde “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” sözleriyle Mehmet Şefi çıldırtan Serhat Doğramacı, sözünü yerine getirmiş ve tüm rakiplerini eleyerek Masterchef Şampiyonu olmuştu.

Masterchef yarışmasında Barbaros ile son ikiye kalan başarılı yarışmacı, heyecanları artmıştı. Barbaros’un puanlarının önde olmasına rağmen şok bir hamlede bulunarak; birinci olmuş olan Serhat sevenlerini havaya uçurmuştu. Jeep marka bir araç alacak olan Serhat Doğramacı, araç hakkında ilk kez konuştu. Meğer Serhat…



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