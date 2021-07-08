Masterchef Şampiyonu Serhat’tan Şok İfşa! “Arabayı Aldı” Denilmişti, 5 Lira Bile Alamamış! Perde Arkasını Anlattı! “Acun Medya Benim İçin…”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması ekranlardaki macerasına başlamıştı. Ön elemelerin yapıldığı yarışmanın geçtiğimiz yıl şampiyon olarak kupayı kaldıran Serhat Doğramacı ise milyonların şok içinde kalacağı bir açıklamada bulunarak ters köşe yaptı! Masterchef’in başlamasıyla birlikte skandal bir itirafta bulunan Serhat Doğramacı dikkatleri üzerine çekti.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bir sezona damgasını vurmuş ve ön elemelerde “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” sözleriyle Mehmet Şefi çıldırtan Serhat Doğramacı, sözünü yerine getirmiş ve tüm rakiplerini eleyerek Masterchef Şampiyonu olmuştu.
Masterchef yarışmasında Barbaros ile son ikiye kalan başarılı yarışmacı, heyecanları artmıştı. Barbaros’un puanlarının önde olmasına rağmen şok bir hamlede bulunarak; birinci olmuş olan Serhat sevenlerini havaya uçurmuştu. Jeep marka bir araç alacak olan Serhat Doğramacı, araç hakkında ilk kez konuştu. Meğer Serhat…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.