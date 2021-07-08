Şeyma Subaşı’dan Flaş Hamle! Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi Tekrar Barışıyor Mu? İşte Detaylar...
Ayrılıkları ile çok konuşulan Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi geçtiğimiz gün yeniden bir araya gelme kararı aldı.
Magazin kulislerinde çok konuşulan bu olayın ardından Subaşı, sevgilisi ile olan bütün fotoğraflarını Instagram sayfasına geri yükledi.
Şu sıralar Ibiza'da olan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile arasındaki buzları eritti. Ayrılık sonrası tekne turuna çıkan çifti arkadaşlarının paylaşımı ele verdi. Subaşı dün sevgilisi ve dostlarıyla yemekte bir araya geldi. Yan yana görüntülenen ikili 'her şey' yolunda mesajı verdi.
FOTOĞRAFLARI GERİ YÜKLEDİ
Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ayıldıktan sonra sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırmış kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp ‘ Beni merak eden sevgili arkadaşlarım... İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor’ mesajı yazmıştı.
Aralarındaki sorunları aşan çift eski günlerine geri döndü. Şeyma Subaşı sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları arşivden geri yükledi. Subaşı’nın bu hamlesi dikkatlerden kaçmadı.
"BÜYÜMEK BU MU DEMEK?"
Geçtiğimiz gün 31 yaşına giren Şeyma Subaşı, doğum günü pastasıyla çekilen fotoğraflarını paylaşarak "Çok fazla ders… Yani büyümek bu mu demek? Doğum günüm kutlu olsun" notunu yazdı.
08 Tem 2021 - 15:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.