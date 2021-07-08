- 08 Tem 2021 - 15:46 G: 08 Tem 2021 - 16:03

Masterchef Yarışmasında Skandal “Kıl” Olayı! Danilo Şef Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! Milyonların Midesi Ağzına Geldi! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef kısa bir süre önce ekranlardaki macerasına başlamıştı. Survivor bitimiyle ekranlara gelmeye başlayan yarışmada ise skandal bir şekilde yemekten kıl çıkınca Mehmet Şef adeta delirdi! İddialara göre mide bulantısından Danilo Şefin ise hastaneye kaldırıldığı söylenmeye başlandı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümünde ata isimli bir genç yarışmacı şefler için karides yemeği hazırladı. Karides yemeğini yaparken bir skandalı görmeyen yarışmacı Mehmet Şefin tabağını incelemesiyle büyük bir şok yaşadı.

Milyonların midesini ağzına getiren bu olaydan sonra ise yarışmacı adeta üzüntüden çöktü. Yemeğini zamanında yapmasına rağmen olayları sarpa saran yarışmacı şok içerisinde kaldı. Peki, neler oldu?

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08 Tem 2021 - 15:46 Ankara- Yaşam

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