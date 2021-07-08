- 08 Tem 2021 - 16:27 G: 08 Tem 2021 - 16:33

Survivor’da Mide Kaldıran Bira Olayı! Acun Ilıcalı “Madde” Deyince Uyuşturucu Denilmişti, Ortaya Çıkan Gerçek… Üzerleri Çizildi, Hayatları Bitti!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da mide kaldıran bir olay yaşandı. Kısa bir süre önce ekranlardaki hayatını bitiren Survivor yarışmasında bir dönem Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun ceza almasına neden olay şey için Acun Ilıcalı “Madde” demiş, akıllara ise ilk uyuşturucu gelmişti.

Olayın iç yüzü ise resmen açıklandı ve sosyal medya ayaklandı. Dikkatleri üzerine çeken isimler skandal bir olaya imzasını atarken; açıklamalarını yaparken gülmeleri ise milyonlardan eleştiri ve linç almalarına neden oldu.

Acun Ilıcalı tarafından üzerlerinin çizildiği iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan ise şok etkisi yarattı. Hayatlarının bittiği de dile getirilirken; Survivor yarışmasında Bira meselesi tepkilere neden oldu. Peki, neler oluyor?

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08 Tem 2021 - 16:27 - Yaşam

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