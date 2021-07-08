Survivor’da Mide Kaldıran Bira Olayı! Acun Ilıcalı “Madde” Deyince Uyuşturucu Denilmişti, Ortaya Çıkan Gerçek… Üzerleri Çizildi, Hayatları Bitti!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da mide kaldıran bir olay yaşandı. Kısa bir süre önce ekranlardaki hayatını bitiren Survivor yarışmasında bir dönem Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun ceza almasına neden olay şey için Acun Ilıcalı “Madde” demiş, akıllara ise ilk uyuşturucu gelmişti.
Olayın iç yüzü ise resmen açıklandı ve sosyal medya ayaklandı. Dikkatleri üzerine çeken isimler skandal bir olaya imzasını atarken; açıklamalarını yaparken gülmeleri ise milyonlardan eleştiri ve linç almalarına neden oldu.
Acun Ilıcalı tarafından üzerlerinin çizildiği iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan ise şok etkisi yarattı. Hayatlarının bittiği de dile getirilirken; Survivor yarışmasında Bira meselesi tepkilere neden oldu. Peki, neler oluyor?
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08 Tem 2021 - 16:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.