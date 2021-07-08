Survivor’da Mide Kaldıran Bira Olayı! Ortaya Çıkan Gerçek… Üzerleri Çizildi, Hayatları Bitti!

Olayın iç yüzü ise resmen açıklandı ve sosyal medya ayaklandı. Dikkatleri üzerine çeken isimler skandal bir olaya imzasını atarken; açıklamalarını yaparken gülmeleri ise milyonlardan eleştiri ve linç almalarına neden oldu.

Acun Ilıcalı tarafından üzerlerinin çizildiği iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan ise şok etkisi yarattı. Hayatlarının bittiği de dile getirilirken; Survivor yarışmasında Bira meselesi tepkilere neden oldu. Peki, neler oluyor?



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