Türkiye Şeyma Subaşı'ın Mısırlı Milyardere Kızıyordu… Öyle Bir Adım Attı Ki, Hayranlarının Nutku Tutuldu!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı öyle bir hamlede bulundu ki, Twitter üzerinden birçok kişi, “Meğer Şeyma Subaşı Türkiye’yi dolandırmış” yorumları arka arkaya geldi. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu hamleyle tüm okları kendisine çeviren Şeyma Subaşı, hayranlarının bile nutkunun tutulmasına neden oldu.
Kısa bir süre önce bir programa katılarak Meedo hakkında; “5 aydır birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında” sözlerini dile getirmiş ve evleneceklerinin haberini vermişti. Dediği de olmuş, evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardı.
Evlilik teklifi aldığını sosyal medya üzerinden duyuran Şeyma Subaşı, yüzüğüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bir anda gündeme yüzüğünün 801 bin lira olduğu yönünde iddialar gelmişti fakat Şeyma Subaşı bu haberlere adeta kan kusmuştu. Peki, şimdi ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.