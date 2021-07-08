Türkiye Şeyma Subaşı'ın Mısırlı Milyardere Kızıyordu… Öyle Bir Adım Attı Ki, Hayranlarının Nutku Tutuldu!

Kısa bir süre önce bir programa katılarak Meedo hakkında; “5 aydır birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında” sözlerini dile getirmiş ve evleneceklerinin haberini vermişti. Dediği de olmuş, evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardı.

Evlilik teklifi aldığını sosyal medya üzerinden duyuran Şeyma Subaşı, yüzüğüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bir anda gündeme yüzüğünün 801 bin lira olduğu yönünde iddialar gelmişti fakat Şeyma Subaşı bu haberlere adeta kan kusmuştu. Peki, şimdi ne yaptı?



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