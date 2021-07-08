Demet Özdemir’den Derin Dekolteli Çıldırtan Poz! Instagram Ayağa Kalktı, Deprem Etkisi Yarattı! Ateş Atıyor, Yakıp Kavuruyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den derin dekolteli poz gelince hayranları adeta çıldırdı! Instagram kullanıcılarını ayağa kaldıran derin dekolteli pozlarıyla akılları başlardan alan Demet Özdemir, deprem etkisi yarattı. Adeta ateş atan ve yakıp kavuran Demet Özdemir, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizinin final yapmasıyla birlikte sevgilisi Oğuzhan Koç’la birlikte tatile giden başarılı oyuncu, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Tatil pozlarıyla kısa sürede binlerce beğeni alan güzel isim Demet Özdemir, son paylaşımıyla şok etkisi yarattı.
Şimdilerde Netflix’te yayınlanacak olan Aşk Taktikleri filmi için çalışmalar yapan başarılı oyuncu, sevenlerinin karşısına Aslı karakteriyle çıkmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre önce çekimlerin başladığına dair bir paylaşım yaparak; Şükrü Özyıldız’la bir görsel paylaşımı yapan başarılı oyuncu, giyim tarzıyla çok beğenilmişti. Şimdi ise…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.