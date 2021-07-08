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08 Tem 2021 - 17:37

Demet Özdemir’den Derin Dekolteli Poz! Instagram Ayağa Kalktı, Deprem Etkisi Yarattı! Ateş Atıyor, Yakıp Kavuruyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den derin dekolteli poz gelince hayranları adeta çıldırdı! Instagram kullanıcılarını ayağa kaldıran derin dekolteli pozlarıyla akılları başlardan alan Demet Özdemir, deprem etkisi yarattı. Adeta ateş atan ve yakıp kavuran Demet Özdemir, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.