Nesrin Cavadzade’den Sevgilisine Skandal Gönderme! “Evlenmiyorum, Çocuk İstiyorum” Açıklaması Olay Yarattı! Gökhan Alkan Deliye Döndü Dönecek! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nesrin Cavadzade’den sevgilisi Gökhan Alkan’a skandal gönderme! “Evlenmiyorum ama çocuk istiyorum” açıklaması olay yarattı. Gökhan Alkan’ın ise bu açıklamalar karşısında deliye döndüğü iddia edildi. Peki, neler oluyor?
Güzel ve çekici oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde Gökhan Alkan'ın yanına Hatay'a set ziyareti yapmıştı. İkili Hatay'dan sıcak görseller paylaşırken, güzel oyuncu verdiği röportajla gündemden düşmek bilmiyor. Bebekleri çok sevdiğini söyleyen Nesrin Cavadzade, öyle bir istekte bulundu ki ağzınız açık kalacak… Meslektaş sevgilisi Gökhan Alkan peki bu sözlere ne yanıt verecek? Nesrin Cavadzade, Gökhan beyin düşüncelerini sormaları sonrasında ise öyle bir yanıt verdi ki, sosyal medya ayağa kalktı…
Seksi oyuncu Nesrin Cavadzade, bebekleri çok sevdiğini ve olursa bir sürü çocuk yapabileceğini açıkladı. Rakam sorulması üzerine “yarım düzine” çocuk yapabileceğini söyleyen Nesrin Cavadzade, bu konuşmaları sonrasında oyuncu sevgilisine mesaj mı göndermek istedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.