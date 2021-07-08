Nesrin Cavadzade’den Sevgilisine Skandal Gönderme! “Evlenmiyorum, Çocuk İstiyorum” Açıklaması Olay Yarattı! Gökhan Alkan Deliye Döndü Dönecek! Neler Oluyor?

Güzel ve çekici oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde Gökhan Alkan'ın yanına Hatay'a set ziyareti yapmıştı. İkili Hatay'dan sıcak görseller paylaşırken, güzel oyuncu verdiği röportajla gündemden düşmek bilmiyor. Bebekleri çok sevdiğini söyleyen Nesrin Cavadzade, öyle bir istekte bulundu ki ağzınız açık kalacak… Meslektaş sevgilisi Gökhan Alkan peki bu sözlere ne yanıt verecek? Nesrin Cavadzade, Gökhan beyin düşüncelerini sormaları sonrasında ise öyle bir yanıt verdi ki, sosyal medya ayağa kalktı…

Seksi oyuncu Nesrin Cavadzade, bebekleri çok sevdiğini ve olursa bir sürü çocuk yapabileceğini açıkladı. Rakam sorulması üzerine “yarım düzine” çocuk yapabileceğini söyleyen Nesrin Cavadzade, bu konuşmaları sonrasında oyuncu sevgilisine mesaj mı göndermek istedi?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>

