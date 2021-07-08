Müge Anlı’ya Büyük İhanet! Kardeşi Gibiydi, Canından Öteydi… 2. Darbesi de Ağır Olunca Sevenleri Şok İçinde Kaldı! Gerçekler Ortaya Çıkıyor!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı İle Tatlı Sert, kısa bir süre önce sezon finali yaparak ekranlara vedasını duyurmuştu. Sevilerek takip edilen programının kapanmasının hemen arkasından büyük ihanet çanları çalmaya başladı. Kardeşi gibi gördüğü isimle birçok işe imzasını atan Müge Anlı, canı ciğerinden ağır darbeyi ikinci kez aldı.
Sevilerek takip edilen başarılı programda binlerce işe imzasını atan Müge Anlı sadece bir yıl içerisinde 250’!yi aşkın cinayetin aydınlatılmasında etkin bir şekilde rol almış ve tüm sorunları çözmüştü. Büyükşen cinayetiyle ekranlara veda eden Müge Anlı, “Yarın bu cinayet çözülsün, yarın gelir açarım burayı. Biliyorsunuz ben evde duramıyorum” sözlerini dile getirmişti.
Yeni sezon için 30 Eylül tarihini gösteren Müge Anlı, sezon finali yapmasıyla birlikte kardeşi gibi gördüğü isimden ikinci kez darbeyi aldı. Müge Anlı’dan ayrıldıktan sonra Didem Arslan Yılmaz’la birlikte çalışmaya başlayan o isim şimdide farklı bir yapımla Müge Anlı’ya rakip olacak! Peki, o isim kim?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.